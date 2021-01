Ad Operations Team

Fragen an Laura

Was ist dein Geheimrezept für erfolgreiche Kampagnen?

Klare und im Vorhinein kommunizierte KPIs, damit am Ende jeder zufrieden ist.

Was ist dein Lieblings-Werbeformat und warum?

Ganz klassisch: die Sitebar.

Was ist dein Morgenritual?

Jeden Morgen brauche ich unbedingt einen richtig guten Kaffee, den ich bestenfalls noch im Bett trinken kann.

Was schätzen deine Kollegen an dir?

Gutes Zeitmanagement, Effizienz und Teamgeist.

Was ist dein Motto?

Breath and embrace the change.

Was ist dein Lieblingssport?

Lieblingssport ist Yoga, Lieblingsspiele sind Kniffel, Skyjo und Rummikub - aber nur, wenn ich gewinne ;)

3 Dinge, die dich glücklich machen

Abendessen und Drinks mit meinen Freundinnen

Babyhunde

Entspannte Feiertage

3 Dinge, die dich nerven

Lebensmittel einkaufen

Haare frisieren

Wenn der Akku von den AirPods leer ist

Kurioses, Lustiges, Typisches über dich

Ich kann nicht Zähne putzen, ohne dass die Hälfte der Zahnpasta auf meinem Shirt landet. Außerdem bin ich davon überzeugt, dass es Harry, Hermine und Ron wirklich gibt.