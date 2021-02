KURIER Digital startet mit Ganzjahres-Projekt “Miteinander” Unterstützungsoffensive für KMU

Die besten Tipps zum Zeitvertreib

Bereits im Winter 2020 leistete das KURIER-Digital-Netzwerk eine direkte und nachhaltige Unterstützung für österreichische KMU. Aufgrund der schnellen und erfolgreichen Umsetzung stieg die Nachfrage rasant an. KURIER Digital reagiert mit der Weiterentwicklung der Aktion und setzt den kurier.at/miteinander-Content-Hub auf. Die Intention des #miteinander-Hubs ist es, der Leserschaft die Vielzahl an österreichischen Klein- und Mittelständischen Unternehmen aufzuzeigen und das breitgefächerte Angebot an einem zentralen Ort zu bündeln. Die Plattform bietet eine abwechslungsreiche Mischung aus redaktionellen Inhalten wie Tipps fürs Home-Office, Home-Workout und anderen Freizeitbeschäftigungen. Der Content-Hub schafft zudem auch ein punktgenaues, prominentes und reichhaltiges Werbeumfeld für KMU unter dem Dach der Premium-Marke KURIER und unterstützt dabei die österreichische Wertschöpfungskette.