Jahresschnitt mit Wachstum: KURIER Digital erreicht 56 Prozent mehr Unique Clients als im Vorjahr

Die Zahlen der ÖWA für Dezember beweisen, dass wir auf dem richtigen Weg sind - und selbst in einem chaotischen Jahr ein breites Publikum erreichen. Bei allen unseren Aktivitäten - redaktionell, werblich und technisch - stehen immer die UserInnen im Zentrum. Was brauchen sie im digitalen Zeitalter wirklich? Oberste Priorität hat für uns immer, dass wir die Resonanz unserer Zielgruppen datenbasiert aufarbeiten, daraus lernen und immer besser werden - in allem, was wir tun. Dass das klappt, beweisen die Erfolgszahlen. Wir freuen uns auf 2021!“,