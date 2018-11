Inhalte mit Mehrwert und Markenzeichen: Das Advertorial

Angelehnt an klassische redaktionelle Artikel, bringen sie dem Leser nicht nur Ihre Markenwerte näher, sondern laden auch zu einer eingehenden Beschäftigung mit thematisch passenden Umfeldern ein. So platzieren Sie Ihre Werbebotschaft nachhaltig eingebettet in unterhaltsamen, informativen Content – und profitieren gleichzeitig vom starken Markenwert eines etablierten Medienhauses.

Egal ob in Print, Smartphone, Tablet oder am PC: In einem Advertorial wird Ihre Marke zur Story. Sie liefert Kunden und Interessenten Inhalte mit Mehrwert und vermittelt auf allen Kanälen eine sinnstiftende und zielführende Botschaft. Vermitteln Sie Hintergrundwissen, sorgen Sie für Überraschungsmomente oder berühren Sie mit persönlichen Botschaften: In einem Advertorial hat all das Platz, was in einer klassischen Werbeanzeige oft zu kurz kommt.

Dabei soll die Botschaft nicht nur inhaltlich dicht sein, sondern auch Spaß machen: Entsprechende Formulierung und die richtige visuelle Gestaltung sorgen dafür, dass man sich mit den Inhalten gerne beschäftigt. Unsere Advertorials werden im Schnitt 1:50 Minuten lang gelesen – das muss ihnen eine handelsübliche Werbeanzeige erst mal nachmachen.