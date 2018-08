Fritz Strobl

Sales Director Futurezone

Tel: +43 05 9030-22285

Mobil: +43 669 11 63 32 43

Mail: fritz.strobl@kurier.at

Fragen an Fritz

Was ist dein Geheimrezept für erfolgreiche Kampagnen?

Das Bauchgefühl, Mut und das Kampagnenmanagement

Was ist euer Lieblings-Werbeformat und warum?

Mobile Werbemittel – bedarf keiner Erklärung, oder?

Was ist dein Motto?

„If you can dream it, you can do it“ - Walt Disney

Was ist dein Morgenritual?

Frühaufsteher, daher im Sommer den Sonnenaufgang für ein paar Augenblicke genießen.

Was ist dein liebster Sport / liebstes Spiel?

Basketball, Scrabble, Schwimmen.

3 Dinge, die dich glücklich machen:

Meine Tochter, gutes Essen und Freunde (Am besten alles zusammen!).

3 Dinge, die dich nerven:

Ignoranz, Hochmut, Stillstand

Kurioses über dich:

Shoefanatic und angeblich bester und lustigster Papi auf der Welt