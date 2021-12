Content Marketing Team

Nina Hierzenberger, BA

Head of Content Marketing

Tel: +43 (0)664 60 700-22214

Mail: nina.hierzenberger@kurier.at

Fragen an Nina

Welche Zutaten verlangt das Geheimrezept für erfolgreiche Kampagnen?

Im Content Marketing lautet die Zauberformel: Was interessiert unsere UserInnen? Was kann mein Medium leisten? Und: Welche Geschichte kann die werbetreibende Marke erzählen? Wenn wir hier den „Sweet Spot“ finden, gelingt das Rezept bestimmt.



Wichtig ist auch immer eine ausgewogene Balance zwischen Content-Produktion und Content-Distribution im Kampagnensetup. Wir wollen ja keinen liebevoll produzierten Inhalt in Schönheit sterben lassen, ohne dass die richtigen LeserInnen ihn finden.

Basic, Plus, Premium – Hand aufs Herz, welches Produkt ist dein Favorit?

Bei unseren Advertorials ist die PREMIUM-Variante die Königsklasse: Mittels Interview, Reportage oder Produkttest bekommen die Texte eine maximal redaktionelle Note. Die werbetreibende Marke fließt charmant und subtil mit ein.

Welche Fertigkeiten sind gefragt, um langweilige Inhalte in mitreißende Geschichten zu verwandeln?

Wichtig ist der Mut, einem Werbekunden auch einmal zu sagen: Wenn du nur von dir selbst sprichst, vergraulst du deine Zielgruppe. Wer interessiert sich schon für eine subjektiv formulierte Presseaussendung voller Selbstlob, Logos und Ich-Botschaften? Wir helfen gerne jedem Kunden dabei, den Service-Fokus für unsere UserInnen herauszuarbeiten. Davon profitieren am Ende alle.

Nenne 3 Dinge/Situationen, die dein Herz höherschlagen lassen

Der Moment, wenn eine Kampagne mit allen gewünschten KPIs abgeschlossen ist und man sich mit dem Team und dem Kunden über einen gemeinsamen Erfolg freuen darf. Geheimtipp: In einem Ordner auf meinem Desktop speichere ich schöne Lobesmails ab. Über die freue ich mich dann immer wieder.

Mich macht zufrieden, am Ende des Tages alle To Dos abhaken zu können, das Postfach aufzuräumen und guten Gewissens mit einem mitreißenden Buch auf dem Sofa zu entspannen. Ich glaube fest daran, dass Bücherlesen ein großer Erfolgsfaktor im Job sein kann. Man wird empathischer, kreativer und festigt die Fähigkeit, mit Worten auf den Punkt zu kommen.

Ins Flugzeug steigen und nicht nur das Handy, sondern auch den Kopf in den Flugmodus zu schalten. Regelmäßiger Abstand vom (Arbeits-)Alltag hilft, mit frischer Inspiration immer wieder aufs Neue voll durchstarten zu können.

Nenne 3 Dinge/Situationen, die dich irritieren

Wenn der Kaffee aus ist, kann ich absolut nicht für mein Verhalten verantwortlich gemacht werden.

Von Rechtschreib- und Grammatikfehlern „bekommt Nina wieder Ausschlag“, wie meine KollegInnen sagen würden.

Ineffizienz & Intransparenz im Arbeitsalltag: Dafür habe ich leider wenig Geduld.

Was ist die wertvollste Weisheit, die du bisher gelernt hast?

Im Job ist mein Steckenpferd das Schreiben. Früher dachte ich immer, dass möglichst komplizierte Wörter und verschachtelte Sätze ein Zeichen dafür wären, dass man gut mit Sprache umgehen könne. Heute weiß ich, dass das Gegenteil der Fall ist. Wer sich nicht simpel ausdrücken kann, weiß wohl oft gar nicht, was er eigentlich sagen will. Gerade in der Marketingkommunikation geht es ja darum, dass konkrete Botschaften bei einer bestimmten Zielgruppe hängenbleiben sollen. Falsche Arroganz ist hier völlig fehl am Platz.

Worauf könntest du eine Woche lang verzichten?

Richtige Kleidung und Makeup! Meine KollegInnen kennen mich dank Home-Office-Calls in meinen schicksten Jogginghosen.

Welches Talent hättest du gerne?

Ich hätte gerne ein besseres „Pokerface“. Meine Emotionen und Meinungen kann man mir zu den meisten Themen vom Gesicht ablesen.



Was ist typisch für dich?

Ich habe immer ein Buch dabei – auch, wenn ich nur kurz das Haus verlasse. Man weiß ja nie!