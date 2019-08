7 Tipps für spannendes Content Marketing

6. Es geht immer um die richtige Tonalität

Content-Marketing-Instrumente sind keine Presseaussendung und auch keine Verkaufsveranstaltung. Nehmen Sie sich die Zeit, den Text an das Medium anzupassen. Eine Geschichte oder ein Interview bieten einen spannenden Perspektivenwechsel.

7. Führen Sie den Customer Journey optimal fort

Binden Sie den Leser an sich, indem Sie ihn beim Lesen mit Zusatzinformationen überraschen. Wenn der Leser weiterliest und auch noch auf den externen Link klickt, haben Sie schon viel erreicht. Gestalten Sie die Landing Page so, dass der Leser direkt zum Kaufabschluss weiterreist. Bleiben Sie in Ihrer Zielsetzung kohärent – vom Teaser bis zur Kundenbindung.

Gute Tipps, aber Sie können sie nicht so recht unterbringen? Gerne überarbeiten wir Ihre Entwürfe oder schreiben Ihren Text in enger Abstimmung mit Ihnen für Sie.

