Die 5 besten Gründe für KURIER Digital

3. Werbewirkung und Akzeptanz

Die wachsende Digitalisierung hat eine Bandbreite an Werbeformaten. Was wirkt wie? Und was ist am effizientesten für Ihre Zielsetzung? Der richtige Format-Mix ist entscheidend für den Erfolg Ihrer Themen! Wenn wir diese kennen, wissen wir, was Sie schnell und nachhaltig zum Erfolg führt. Was Werbung richtigerweise sehr gut macht, ist: Sie bildet das Fundament für die Etablierung von Marken. Sie dokumentiert wirtschaftliche Stärke. Und sie finanziert Qualitätsumfelder und Vielfalt. Ebenso wissen wir, dass die Bekanntheit jeder Marke von Frequenz und Dichte der Werbung abhängt. Je intensiver, desto präsenter.

4. Hohe Nutzungsintensität und Identifikation

Kommunikation sorgt für Markennähe. Ebenso erhöht Kommunikation die Distanz zum Mitbewerb. Das Prinzip "Brand Viewability >> Brand Awareness >> Brand Identification" gilt also. Die Sichtbarkeit einer Marke hat großen Einfluss auf die Kaufabsicht. Je öfter sie gesehen wird, desto eher prägt sie sich ein und desto leichter ist sie beim Kauf abrufbar. Wenn Displaykontakte ein starkes Fundament bilden und Nähe zur Marke aufbauen, sorgen Specials für Bindung und führen den Konsumenten näher zur Marke. Native Advertising wiederum hat den stärksten Effekt und zieht die Marke ganz an den Konsumenten.