Studie: Markensichere Umfelder werden immer wichtiger

Das Thema „Brand Safety“ hat in den letzten Jahren konsequent an Bedeutung gewonnen. Eine aktuelle Studie des Verband deutscher Zeitschriftenverleger untersucht, was markensichere Umfelder sowohl aus B2B- als auch aus Nutzerperspektive auszeichnet. Gibt es Eigenschaften und Merkmale, die sichere, planbare und wirksame Werbeumfelder definieren? Ist „Brand Safety“ nur ein theoretisch existierendes B2B-Problem oder reagieren Nutzer tatsächlich sensibel auf nicht brand safe Werbeplatzierungen?

Das Ergebnis: Die Bedeutung markensicherer Umfelder und der verbundenen Themen Viewability und Ad Fraud steigt parallel zu den wachsenden Herausforderungen durch nutzergenerierte Inhalte, Fake News und Programmatic Advertising. Leser werden auch in transparenten und kontrollierten Umfeldern kritischer. Dies fordert eine sensible Auswahl und Einbettung von Werbeplatzierungen und eine zielsichere Einschätzung der Nutzeransprüche.

Für Markenumfelder bereitstellende Medienhäuser rücken die Themen Glaubwürdigkeit und Vertrauen noch stärker in den Fokus. Gleichzeitig sind Werbetreibende und Mediaagenturen gefordert, die verfügbaren technischen Möglichkeiten zur Absicherung und Kontrolle von Kampagnenausspielungen konsequent zu nutzen.

Die wichtigsten Fakten im Überblick