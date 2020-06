Wotan Wilke Möhring

Möhring wollte nicht von Anfang an Schauspieler werden. Er malte, spielte Geige, machte Musik und gründete DAF/DOS mit Gabi Delgado-Lopez (vormals Deutsch Amerikanische Freundschaft). Das Album "Allein, zu zweit, mit Telefon" war das Ergebnis dieser Zusammenarbeit.

Sein Debüt als Schauspieler gab Möhring 1997 in der hochkarätig besetzten "Bubi-Scholz-Story". Eine seiner ersten großen Rollen spielte er im mehrfach ausgezeichneten Psychothriller „Das Experiment“ (2001). Seit dem war er in etwa 100 TV- und Filmproduktionen zu sehen und wurde vielfach preisgekrönt: Am Anfang dieses Preisregens standen Nominierungen für den deutschen Fernsehpreis für Hauptrollen in den TV-Movies "Hat er Arbeit?" und "Liebe und Verrat". 2005 erhielt er den Hessischen Fernsehpreis als Ensemblemitglied von "Die Konferenz". Im selben Jahr wurde er als bester Schauspieler auf dem Filmfestival von Málaga für Christian Alvarts "Antikörper", seine erste tragende Kino-Hauptrolle, ausgezeichnet.

Im Kino war Möhring u.a. in den erfolgreichen Filmen "Soul Kitchen" von Fatih Akın (2009), „Männerherzen“ (2009) von Simon Verhoeven sowie in der Komödie "Mann tut was Mann kann" (2012) von Marc Rothemund zu sehen. 2013 startete die Tragikomödie „Das Leben ist nichts für Feiglinge“ (Regie: André Erkau) in den Kinos. Hauptdarsteller Möhring verhalf dem Film zu einem neuen Verleih und trat als Executive Producer auf.