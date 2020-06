Wir Staatskünstler

2007 - 2008 spielte und schrieb er zusammen mit Rupert Henning, Thomas Maurer und Erwin Steinhauer in der satirischen Fernsehserie Die 4 da, wofür er neuerlich eine KURIER ROMY erhielt. 2010 spielt er in seinem satirischen Theaterstück "Unschuldsvermutung - Österreichs größte Lamperln" und war gemeinsam mit Thomas Maurer und Robert Palfrader anlässlich der Veröffentlichung von Telefonprotokollen gerichtlich untersuchter Finanzierungsverflechtungen im Audi Max der Uni Wien zu sehen. Scheuba bereitet derzeit ein neues Programm „Ballverlust“ gemeinsam mit Alfred Dorfer vor, das am 12. Mai im Rabenhof Premiere feiert.

Robert Palfrader, 1968 in Wien geboren, war zunächst Besitzer des Cafe Torberg in der Josefstadt und lebte dann vom Texten und Konzipieren für anderer Leute Shows - etwa die Harald Schmidt-Show und Endemol-Produktionen - bis er moderierend und darstellend endlich selbst auf der Szene erschien, zum Beispiel in „echt fett“ oder gemeinsam mit Flo Scheuba im Kabarett-Programm „Männer fürs Grobe“ (2008 – 2011).