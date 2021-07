Treffpunkt Wien: Verschnaufpause bei Balthasar

Die Entscheidung, Journalist zu werden, fällte er während seiner Schulzeit in St. Pölten – "einer zutiefst roten Stadt in einem zutiefst schwarzen Land".

Es ging um die Frage, ob St. Pölten ein Programmkino, das Cinema Paradiso, bekommen sollte. Thür schildert: "Das Land gab seine Zustimmung. Daraufhin stellte sich die Stadt quer – und zwar nur, weil das Land dafür war. Also habe ich einen Leserbrief an eine Schülerzeitung geschickt und mich darüber aufgeregt, dass so ein Projekt nicht an faktischen Gründen scheitert, sondern daran, dass die Roten etwas verhindern, was die Schwarzen unterstützen. Der zuständige Kulturstadtrat hat mich eine Stunde lang angebrüllt, wie ich mich erdreisten kann, ihn zu kritisieren. Da habe ich mir gedacht, ich muss Journalist werden und den Menschen begreifbar machen, was in der Welt passiert. "

Und den Menschen scheint zu gefallen, wie er das macht. Die Sendung "Klartext" wurde vergangenes Jahr mit dem ROMY-Jury-Preis prämiert. Diesmal ist Martin Thür selbst in der Kategorie "Information" nominiert.

Im "Balthasar" ist der Kaffee in der Zwischenzeit ausgetrunken. Martin Thür muss wieder los. Zurück zum Schnittplatz.