Til Schweiger über Neid, Kinder und den "Tatort"

Freitagvormittag, Hamburg-Niendorf. Til Schweiger öffnet die Tür, sagt: "Hallo, was willst du trinken?" Hund und Katze streifen durch den Garten, die Kinder sind in der Schule. Es ist wie in anderen Patchwork-Familien, bei denen Mutter und Vater getrennt leben: Sie muss aus familiären Gründen rasch in ihre Heimatstadt reisen (im Fall von Dana Schweiger ist das Seattle), er zieht die paar Tage bei den Kindern ein und nimmt seine Arbeit einfach mit. Im Fall von Til Schweiger ist das ein mobiler Schneideplatz, jede Menge Filmmaterial und sein "Buddha", wie er sagt, der unerschütterliche Cutter Constantin von Seld. Der Ruf, der Til Schweiger vorauseilt, wird hier völlig konterkariert, sehen so Diven aus? Er arbeitet konzentriert, kommuniziert beinahe wortlos, oft nur über Blickkontakt, mit Constantin von Seld. Er zeigt eine Szene nach der anderen aus dem neuen Film "Schutzengel", an dem noch bis Ende April gedreht wird.

Auch wenn er die Aufnahmen unzählige Male gesehen hat, lacht er bei den komödienhaften Elementen, weint er bei den emotionalen Momenten. Er jubelt über die herrlichen Aufnahmen vom Seebad Brighton, die vor zwei Tagen gedreht wurden: "Da war ein Orkan, und plötzlich, wie aus dem Nichts, drei Stunden Sonne – nur für uns!" Er freut sich über die soeben eingetroffene hitverdächtige Musik von OneRepublic. Er schmunzelt beim Gedanken, dass man sich bei Warner Brothers den Kopf zerbricht, welchem Genre der Film zuzuordnen sei: "Drama-Thriller, emotional, da gibt es kaum etwas Vergleichbares, am ehesten ,Der einzige Zeuge"." Schweigers Tochter Luna spielt, beeindruckend, eine Zeugin, die getötet werden soll; er, der seelisch verwundete Kriegsheimkehrer, ist ihr Beschützer, dann wendet sich das Blatt, sie beschützt ihn. Der Film rührt an einem Thema, das in Deutschland polarisiert: am Umgang mit Waffen, Krieg und Kriegsheimkehrern.

KURIER: Sie sagen, Sie denken nur an den neuen Film "Schutzengel". Können wir kurz zu "Kokowääh" blenden, der die Akademie-ROMY 2012 für Bester Film und Beste Regie bekommt?

Til Schweiger: Gern! Denn "Kokowääh" wurde nicht für würdig erachtet, in die Hauptauswahl für den Deutschen Filmpreis zu kommen. Jetzt kriegt der Film zwei ROMYs. Das freut mich. Ich finde, es war der beste deutsche Film 2011. Und alle, die sich einen Preis verdient hätten, etwa mein Kameramann, werden in Deutschland dafür abgestraft, dass sie bei einem Til-Schweiger-Film mitmachen.

Sie polarisieren in Deutschland wie kaum ein Zweiter, haben Sie dafür eine Erklärung?

Wie man das Licht der Welt erblickt, so wird man wahrgenommen. Und ich bin halt in der " Lindenstraße" aufgetaucht und hab mit "Manta Manta" meinen ersten Film gehabt. Da haben viele gesagt: "Die Karriere ist vorbei, bevor sie angefangen hat." Dann fing ich an, meine eigenen Filme zu machen, bin damit sehr erfolgreich, das stört manche Leute.

Sie meinen, es ist Neid?

Ja, es gibt auch Leute, die sich ärgern, dass Instagram eine Milliarde von Facebook bekommt. Ich denk mir: "Das ist die coolste Geschichte der letzten Zeit, drei Studenten kriegen eine Milliarde!" Neid macht nur dein Leben kaputt. Das erklär ich auch immer wieder meinen Kindern: " Neid ist der überflüssigste Wesenzug, bringt dich überhaupt nicht weiter. Wenn du dich für andere freuen kannst, kriegt dein Leben viel mehr Qualität."