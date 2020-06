Text-Reich für die ROMY-Moderationskönigin

Gerald Fleischhacker: Schwierig ist, dass so viele Dinge sich dauernd ändern. Einer kriegt Husten und kann nicht kommen ... Wenn am Ende niemand total beleidigt ist, war’s gut.



Klaus Oppitz: Für mich ist jede Live-Sendung eine Abfolge von Adrenalin-Kicks. Das hat geklappt, okay ... was kommt als Nächstes? Wird das Publikum über den Gag lachen?



Mike Bernard: Gelungen ist die Arbeit, wenn wir unsere Wertschätzung den Preisträgern gegenüber vermitteln können, (fast) niemanden langweilen und wieder als ernst zu nehmende Kasperln engagiert werden.

Wie lustig darf der Text sein, wie ernsthaft muss er sein?

Oppitz: Ernst ist so ein ernstes Wort. Der Text muss lustig sein, muss aber auch den Inhalt transportieren. Ein Blick auf YouTube beweist: Die Eröffnungs-Monologe oder -Zuspielungen sind die beliebtesten Ausschnitte der Oscars, Globes oder Tony-Awards.

Fleischhacker: Lustig genug, um noch immer ernst genommen zu werden. Ich find’, dass bei einer derartigen Gala aber auch jeder sein Fett abbekommen soll und keiner großartig beleidigt sein darf. Ich erinnere nur an Ricky Gervais, der bei den Golden Globes wirklich böse war und alle haben gelächelt.

Rudi Roubinek: Sagen wir so, das Verhältnis "Zufriedener Auftraggeber – zufriedene Autoren" sollte leicht in unsere Richtung zeigen.

Bernard: Da gibt’s interessanterweise zwei Redewendungen zum Thema ... unterschiedlicher Vor-, selber Ausgang: Sich zu Tode Lachen ist uns wesentlich sympathischer als sich zu Tode langweilen.

Wie ist die Zusammenarbeit mit Barbara Schöneberger?

Fleischhacker: Wenn die Gala ein Erfolg war, super, wenn nicht: total schwierig.

Oppitz: Wir haben ja bereits eine ROMY-Gala mit ihr absolviert und vor Kurzem eine Zuspielung mit ihr gedreht. Die Frau macht jeden Blödsinn mit, kommt vollständig ohne Allüren aus, und insgeheim haben wir alle bereits einen Barbara-Schöneberger-Fanclub gegründet. Sie ist ein Star, begreift sich als Teil der Show und möchte, dass alles funktioniert. Das halte ich für eine besondere Qualität.

Ändert sie die Texte?

Fleischhacker: Sie macht sie sich mundgerecht, bringt noch selber Sachen ein. Super!

Bernard: Eine Live-Sendung ist kein Gedichtaufsagen. Wir versuchen, einer Moderationskönigin ein Text-Reich zu geben, und je souveräner sie sich darin bewegt, desto majestätischer wird die Performance.

Dass ihr selber Moderationserfahrung habt – hilft das beim Schreiben?

Fleischhacker: Mir ja. Ich denk’ mir immer, wie würd’ ich da oben stehen und es sagen? Würd’ mir ihr Kleid passen, könnt’ ich mit so hohen Schuhen gehen?

Oppitz: Alleine aufgrund dieser Vorstellung bin ich froh, dass es Schöneberger macht.

Roubinek: Für mich war das Schreiben für wen anderen manchmal ein Problem – und DER Antrieb, selbst auf die Bühne zu wechseln. Mit dem Ergebnis, dass ich dann mit mir selber auch nicht immer zufrieden war.

Was ist das Verrückteste, das ihr in der Vorbereitung für eine Gala schon erlebt habt?

Fleischhacker: Ich wurde einmal als Moderator einer Reisegala gebucht. Als ich dann dort war, wollten die keinen Moderator, sondern einen Alleinunterhalter mit Ziehharmonika.

Oppitz: Eine englische Dankesrede, die ich mir für einen amerikanischen Star entsteißt habe. Pointiert, geschliffen, ich war echt stolz drauf ... bis mir Mike verraten hat, dass die Dame zweisprachig ist und die Laudatio auf Deutsch halten möchte. Ich habe dann meine eigene Rede übersetzt.

Moderiert Gerald Fleischhacker immer noch die Gala des Kleingartenvereins Wien?

Fleischhacker: Heuer leider nicht. Schade eigentlich, weil das war so der Oscar der Kleingärtner.

Was sind die nächsten Projekte der Tafelrunde?

Fleischhacker: Die "Mutter Erde Gala" im Juni.

Roubinek: "Wir sind Kaiser"-Aufzeichnung ist am 16. Mai, Ausstrahlung am 23. Mai. Und "Auswandertag" – der Roman von Klaus Oppitz. Liegt ab Herbst in allen Buchhandlungen.

Oppitz (grinst): Eine Satire über Asylanten und rechte Recken ... und ja, so was geht.

Bernard: Ich fänd’s spannend, wenn wir unser Know-how wieder mehr in der sogenannten Wirtschaft einsetzen können.

Was macht die ROMY – immerhin heuer 25 – so besonders?

Roubinek: Sie ist nun mal der große österreichische Fernsehpreis. Ich durfte sie zwei Mal in Empfang nehmen und kann nur sagen, die Mutti war hin und weg!

Oppitz: Sie ist zwischen Wirtschaftskrisengejammer und Sparmaßnahmen ein deutliches, schimmerndes Lebenszeichen der Branche.

Bernard: Ich war zwar nicht bei der ersten, aber schon bei der zweiten ROMY dabei. Damals habe ich Rudi Carrell überredet, nach Wien zu kommen. Denn ich war der ORF-Redakteur von Carrells Show.