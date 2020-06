Sylvia Saringer/Meinrad Knapp

In Wahlkampfzeiten läuft sie zur Höchstform auf. Was Saringer dabei stets auszeichnet: Sie ist in der Lage Politiker und Sprechbedürfnis im Zaum zu halten. Dabei kommt ihr zugute, dass sie im Rahmen einer Psychotherapie-Ausbildung den Master in NLP (Neuro-Linguistisches Programmieren) erwarb. Somit kann sie Politikern mit ihren eigenen Mitteln schlagen.



Saringer war auch schon in der Startphase von ATV dabei und präsentierte von 2000 bis 2003 das Boulevard-Magazin „check it“. Von 2003 bis 2005 arbeitete als Unternehmens-Sprecherin und Chefredakteurin des Talks „simply moor – mit Dieter Moor“ beim Abo-Sender Premiere (heute Sky).

Vor ihrer Fernsehzeit machte der Medien-Profi als Reporterin und Morning-Show-Moderatorin bei diversen Privatradio-Sendern in London, Deutschland und Wien Station.

Saringer ist überdies Magistra der Publizistik und Politikwissenschaften. Die Burgenländerin ist Mutter eines Sohnes.

In den Dimension des österreichischen Privatfernsehens gedacht, ist Meinrad Knapp schon ein Dino unter den Moderatoren: Bereits seit dem terrestrischen Sendestart von ATV im Jahr 2003 moderiert der 1974 geborene Wiener die Nachrichten „ ATV Aktuell“ und profilierte sich mit kompetenter Wahlberichterstattung.

Mit der großen Live-Diskussion „ ATV Meine Wahl“ zur Nationalratswahl 2008 war er erstmals erfolgreich im Team mit Sylvia Saringer im Polit-Talk-Einsatz, für dessen Performance es viel Lob gab. Seitdem bewährt sich die Doppelmoderation bei sämtlichen ATV-Wahl-Diskussionen. Ab Ende September 2011 leitet Knapp als Vertretung Saringers in deren Karenz zudem jeden Mittwoch die Live-Diskussionsendung "Am Punkt", der Arena für aktuelle Themen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Chronik.