Sascha Hehn wurde am 11. Oktober 1954 in München geboren. Sein Vater ist Schauspieler Albert Hehn. Sein Filmdebüt gab Sascha Hehn bereits mit fünf Jahren im Film "Hubertusjagd". Hehn, der in den 60ern und 70ern in zahlreichen Serien und TV-Movies sowie Aufklärungsfilmchen mitspielte, schaffte Anfang der 80er den Durchbruch im deutschsprachigen Fernsehen: Zunächst eben als Chefsteward Victor an der Seite von Anja Kruse im " Traumschiff" und dann in der "Schwarzwaldklinik" als Dr. Udo Brinkmann. Auch in anderen Serien wie "Derrick" und "Der Alte" ist er zu sehen.

Daneben spielt Sascha Hehn Theater: 1980 debütiert er bei den Salzburger Festspielen als Orlando in Shakespeares „Wie es Euch gefällt“ als Partner von Barbara Sukowa. 1984 folgt eine Theater-Tournee mit dem Lustspiel „Das Glas Wasser“ von Eugene Scribe.

Nach der Familienserie „Liebe auf Bewährung“ (1992) mit Gila von Weitershausen 1994 trägt Hehn wieder weiß als "Frauenarzt Dr. Markus Merthin".

In der Folge macht sich Sascha Hehn, der heute zurückgezogen in Bayern auf dem Land lebt, im Fernsehen rar. Hin und wieder dreht er eine Fernsehfilm oder eine Episodenrolle einer Serie. Präsent bleibt aber seine Stimme als Synchron-Sprecher in den Kinothits "Shrek" (Teil 1-3).

2013 hat Hehn den Schritt zurück in die Öffentlichkeit gemacht: Zunächst mit „ Lerchenberg“, das nun eine zweite Staffel erfährt. Dazu hat er die Nachfolge des " Traumschiff"-Kapitän Siegfried Rauch übernommen, womit er gleich Anfang Jänner mehr Zuseher locken konnte, als ein zeitgleich ausgetrahlter "Tatort".