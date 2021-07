Romy Highlights direkt über WhatsApp

Tragen Sie Ihre Rufnummer ein. Fügen Sie die angeführte Telefonnummer zu Ihren Kontakten am Mobiltelefon hinzu! Sie können sonst unsere Nachrichten nicht erhalten. Schicken Sie uns danach über WhatsApp Romy ". Sie erhalten dann regelmäßig News rund um die aktuellen Nominierten, Gewinnspiele uvm. Keine Angst – wir schicken Ihnen im Schnitt maximal zwei, oder drei Nachrichten pro Woche.

Nach Ihrer Anmeldung kann es ein wenig dauern, bis Sie die ersten News von uns erhalten.

Stornieren geht ganz einfach:

Stornieren Sie unser Service einfach mit der Nachricht „Bye Bye Romy" an diese Nummer, Ihr Kontakt wird dann von der Liste gelöscht.

Datenschutzerklärung:

Mit der Anmeldung für die Romy News bin ich bis auf jederzeit (telefonisch unter 066460700 - 22397 oder per E-Mail an marketing@kurier.at) möglichen Widerruf damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten von der KURIER RedaktionsgmbH & Co. KG zu Zwecken der eigenen Marktforschung und Werbung gespeichert und verarbeitet sowie der konzernverbundenen Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG („ Mediaprint“) zu Marketingzwecken betreffend die Tageszeitung KURIER übermittelt werden. Ich stimme gleichermaßen widerruflich auch telefonischer und elektronischer (E-Mail, SMS) Werbung seitens Kurier und Mediaprint zu.

Häufig gestellte Fragen und Feedback

Weitere Fragen werden unter häufig gestellte Fragen beantwortet. Für Feedback oder Anregungen zu unserem WhatsApp-Service schreiben Sie uns ein Mail an marketing@kurier.at