Die besten Momente der Gala-Nacht

Mit einer ROMY in der Hand feiert sich's natürlich noch einmal leichter. Und wie fühlt es sich an, den wichtigsten österreichischen Preis für Film- und Fernsehen zu gewinnen? "Schon mit 14 war ich in die ROMY verliebt, jetzt darf ich sie endlich mit nach Hause nehmen", freute sich Ferdinand von Schirach am Samstagabend in seiner Rede über seine ROMY. Der Autor wurde mit einer Statuette für den Fernsehfilm " Terror - Ihr Urteil" ausgezeichnet.

"Es ist ein voll schönes Geburtstagsgeschenk", bedankte sich Ursula Strauss kurz und knapp für ihre insgesamt vierte ROMY-Statuette beim Publikum. Ihre Sammlung kann Tobias Moretti toppen: Er nahm am Samstag seine achte Auszeichnung mit nach Hause. Peter Simonischek, er wurde mit einer Platin-ROMY für sein Lebenswerk ausgezeichnet, meinte: "Jedes Jahr schleppt sich hier ein Kadaver hoch" – er will aber "noch viele Jahre bleiben".

Wie man sich als frisch gebackener ROMY-Gewinner fühlt, haben wir für Sie eingefangen. Im Video sprechen die Preisträger über erste Emotionen und die Gala.