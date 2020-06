Im Wahljahr 2013 machte sich Rainer Hazivar (47) als Teil der "ZiB2"-Redaktion vor allem einen Namen als " Faktenchecker". In dieser Funktion war seine Aufgabe, die in den Live-Konfrontationen getätigten Behauptungen der wahlwerbenden Politiker auf ihren Wahrheitsgehalt abzuklopfen. "Eher nicht richtig", war nur allzu oft zu hören und Hazivar erläuterte mit distanzierter Haltung und dem richtigen Schuss Lakonie, warum der Studiogast gerade wieder einmal die eine oder andere strategisch opportune Unschärfe in seine Behauptungen geschmuggelt hatte. Für diese Leistung nominiert ihn die Jury erstmals für die ROMY.