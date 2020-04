"Maikäfer flieg": Eröffnungsfilm der Diagonale

Strauss

Christine Nöstlinger

Ursula Strauss: Es ist aufregend, die Mutter einer Frau zu spielen, die man sehr verehrt. Aber apropos "zu viel gekeppelt": Wenn man am Set steht, denkt man nicht dauernd darüber nach, ob man eine Figur "richtig" spielt. Für mich ist sie trotz allem eine fiktive Figur – und so, wie ich sie empfunden habe, war sie eine sehr coole Frau. Sie weiß, was sie will und sie ist stark. Gleichzeitig ist sie aber auch von der Situation überfordert. Es gibt viele Reibungspunkte zwischen ihr und ihrer Tochter, doch in Wahrheit findet sie es gut, dass das Kind so eine Kraft hat und eigenwillig ist.

Wie haben Sie sich konkret auf die Notsituation der Nachkriegszeit vorbereitet?

Mirjam Unger: Es gab ein extra Diät-Catering, ein "Kriegscatering" – so absurd es ist. Alle haben viele Kilos verloren, am extremsten Gerald Votava (er spielt den Vater von Christl, Anm.): er nahm 30 Kilo ab.

Strauss: Am Set haben alle gefressen, nur wir Schauspieler haben Apfelstücke, Nüsse und Suppe gegessen – ich habe 8 Kilo abgenommen. Auch das Kriegsgewand anzuziehen, war ganz schön heftig. Alte Klamotten, voll mit Jahrzehnten von Schweiß vieler Menschen – das kriegt man nicht mehr sauber. Man fühlt sich mies, das Gewand hat gestunken. Natürlich kommt man an die Wirklichkeit nie heran, aber wir haben versucht, es so gut wie möglich nachzuvollziehen.