Stilvoll trinken wie James Bond

Schon 1872 wurde der Lillet das erste Mal präsentiert – damals noch als " Kina Lillet", einer bitteren Version aus Chinarinde. Später wurde er an heutige Vorlieben angepasst und süßer gemacht. Außerdem kamen eine Rot- und eine Rosé-Variante dazu. Wallis Simpson, Gräfin von Windsor, führte ihr Lieblingsgetränk in die Londoner High Society ein.

In österreichischen Bars ist der Lillet aber erst vergangenen Sommer angekommen. Und wird seitdem als spritziger Nachfolger der Sommer-Getränke-Klassiker Hugo und Aperol gehandelt – höchste Zeit, findet Marcus Philipp, Chef-Barkeeper in der Albertina Passage. "Aperol und Hugo gibt es schon sehr lange. Es war Zeit für etwas Neues. Vor einem Jahr hat Lillet in den Bars total eingeschlagen."