Eigentlich hält er das Fernsehen für eine „ Verdummungsfabrik“. Umso erfreulicherer, dass Josef Bierbichler, der just am Tag der ROMY-Gala (26. April) Geburtstag feiert, sich trotzdem hin und wieder dafür hergibt. Wie für den ZDF-Sechsteiler „Verbrechen“ nach dem Bestseller des Strafverteidigers und Schriftstellers Ferdinand von Schirach. Bierbichler spielt darin den Anwalt Friedrich Leonhardt, der an die Unschuld seiner Mandanten glaubt und vor Gericht möglichst milde Urteile herausholen will. Dafür gibt es eine Nominierung für die Goldene ROMY.

In einem Porträt des Bayerischen Fernsehens bezeichnet er den Weg zur Schauspielerei als reinen Zufall, einen Reflex, eine fixe Idee: „Ich hab' überhaupt nicht nachdenken müssen, was ich machen will.“ Kindheit und Jugendjahre verbrachte der Bauernsohn in Ambach am Starnberger See, wo er 1948 geboren wurde. Schon früh stieg er in dem idyllisch gelegenen Gasthaus „Zum Fischmeister“ ein, das er aber schon vor Jahren verpachtete.