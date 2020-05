Honeymoon mit der ROMY 2013

Am Samstag, 20, April, werden in der WienerHofburg die Gewinner der diesjährigen ROMY-Preise ausgezeichnet ( ORF 2 überträgt ab 21.10). Unter 42 Stars aus Film und Fernsehen wählte das Publikum seine jeweiligen Favoriten in sieben Kategorien. Bis 29. März konnte man seine Stimme abgeben: Mit der neuen ROMY-Stimmkarte der Post, über die Votingseite auf ROMY.at - und über

Für die Facebook-Voter gab es ein besonderes Zuckerl zu gewinnen: Einen Austrian myHoliday-Flug-Gutschein für 2 Personen nach Palma de Mallorca.

Am 11. April wurde der Austrian myHoliday-Gutschein an den glücklichen Gewinner überreicht.Christoph Auböck freute sich über den Preis, und erklärte, dass er den Gutschein für seine Hochzeitsreise verwenden wird.von der Austrian Airlines AG reagierte spontan auf diese Idee und bot dem Gewinner an, dass er in diesem Fall eine Destination innerhalbfrei wählen könne. Einem glücklichensteht also nichts mehr im Wege.