Eine Berg- und Talfahrt der Emotionen erleben regelmäßig die Protagonisten in "Der Bergdoktor". Doch Dr. Martin Gruber alias Hans Sigl behält bei noch so spektakulären Fällen am Fuße des Wilden Kaisers die Nerven. Das österreichische Publikum liebt Serie, die für ORF und ZDF eine sichere Bank ist. Nicht einmal die Olympischen Spiele konnten ihm etwas anhaben. In Deutschland wollen regelmäßig mehr als sechs Millionen Menschen Hans Sigl sehen und auch in Österreich ist für viel Zuseher-Zuspruch gesorgt. Beste Unterhaltung also, die die Jury mit einer, nach 2013, weiteren Nominierung für die Goldene ROMY belohnt.

Hans Sigl, geboren 1969 im steirischen Rottenmann, absolvierte von 1990 bis 1993 eine Ausbildung als Schauspieler und Sänger am Tiroler Landestheater. Es folgten Theater-Engagements in Innsbruck, Freiburg und Bremen (Bremer Shakespeare Company). 1993/1994 stand dann Sigl für den Murnberger-Streifen "Ich gelobe" erstmals vor der Kamera.