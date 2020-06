Er ist sympathisch, ohne sich anzubiedern, sein Missfallen formuliert er, ohne zu verletzen, er kommentiert mit Ironie und Witz und bleibt dabei charmant: Guido Maria Kretschmer ist ein seltener Glücksfall im (Privat-)Fernsehen, dem die Verbindung von Unterhaltung und Respekt gelingt. Und Frau (und Mann) lernen dazu noch in und mit „Shopping Queen“ ( VOX), was besser im Kleiderschrank oder im Geschäft hängen bleibt. Das würdigt die Jury mit der Nominierung für die Goldene ROMY.

Es ist Unterhaltung im besten Sinne, was Modemacher Guido Maria Kretschmer erst seit Jänner 2012 auf den Bildschirm bringt:In „Shopping Queen“ versuchen sich, Woche für Woche in einer anderen Stadt, fünf Teilnehmer mit dem fixen Budget von 500 Euro zu stylen. Kretschmer kommentiert deren Versuche und bewertet am Ende der Woche die Teilnehmer, die durchwegs keine Topmodel sind. Dazu gibt es gratis Ezzes, wie es gut oder besser ginge.