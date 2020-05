Freiheit statt Tabus

Burgtheater

Die begann eigentlich schon im „Theater im Bahnhof“ in, als er 19 Jahre alt war. „Dort hab ich alles gelernt. Wir haben es mit Leichtigkeit ernst genommen. Alles andere wäre für mich nicht vorstellbar gewesen.“ Damals hat er nicht einmal gewusst, dass es Schauspielschulen gibt. „Das Arbeitsethos ist, dass man in einer Gemeinschaft in totaler Freiheit etwas erarbeitet. Alles ist erlaubt. Dieses Gefühl hat mich nie wieder verlassen. Ich kann mich auf die Bühne stellen, ich kann alles machen, improvisieren, es ist nichts falsch. So hab ich Theaterspielen gelernt“, erzählt er, während er aufsschaut.

Die besten Rollen schreibt er sich selbst. „Weil ich keine Lust gehabt hab, zu einer Agentur und auf Castings zu gehen.“ Ob in „Nacktschnecken“, „Contact High“ (beide mit Michael Glawogger) oder in „Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott“. Warum spielt der Akademiker so gern den Dodel? „Ich hab’ mir das in gewisser Weise selber ausgesucht. Ich habe das Gefühl gehabt, in einer Komödie ist mehr zu holen, wenn man auf der Loser-Seite ist. Von Jerry Lewis bis Jim Carrey sind die Leute immer Loser, aber sie haben ihre besondere innere Haltung.“

Doch Michael Ostrowski, der eigentlich Stockinger mit bürgerlichem Namen heißt, kann auch ernste Rollen spielen. In der Drama-Komödie „Die Werkstürmer“, die im Juli in die Kinos kommt, schrieb Regisseur Andreas Schmied für ihn einen dramatischen Part.