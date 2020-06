Ernst Hausleitner/Alexander Wurz

Denn Benzin liegt dem 1968 geborenen Grieskirchner (OÖ.) im Blut. Der begeisterte Motocross- und Trial-Fahrer nahm u. a. 2001 am Erzbergrodeo und 2002 an der 1000 Kilometer lange Ionian-Rally durch Griechenland teil. 2009 startete er bei der Mini-Challange am Nürburgring. Er ist aber auch für Spaßaktionen wie die "360 Minuten von Zell/ Pram", einem Rennen für Postlermopeds (MV 50), zu haben. Die Saat gesät hat der Vater, der ihn als Sechsjährigen zu seinem ersten Formel-I-Grand-Prix nach Spielberg mitnahm.

Nach der Matura in Linz, studierte Hausleitner Betriebswirtschaft und arbeitete erst bei oberösterreichischen Regionalblättern. Im Jahr 2000 kam er als Oberösterreich-Korrespondent für Ö3 und Sportreporter ins ORF-Landesstudio Linz. Seit 2004 machte er sich in der ORF-Fernseh-Sportredaktion als Präsentator und Kommentator einen Namen. Wenn die Formel-I Pause macht, wird er auch beim Fußball oder im Ski-Weltcup eingesetzt. Als Landesskilehrer weiß er da, wovon er spricht.

Fach-Kommentator Alexander Wurz kennt den Formel-I-Zirkus‘ aus eigener Erfahrung. Er fuhr für unterschiedlichste Teams 69 Rennen, holte 45 WM-Punkten und stand dreimal auf dem Stockerl.

Alexander Wurz wurde 1974 als Sohn des dreifachen Rallycross-Europameisters Franz Wurz geboren. Die Motorsport-Karriere des BMX-Weltmeisters von 1986 begann mit Kartfahren und er kämpfte sich in der Folge durch die Entwicklungsklassen bis hin zum Einstieg in die Formel 3, 1992. In diesem Jahr verbuchte er auch einen Klassen-Sieg bei den 24 Stunden auf dem Nürburgring. 1994 wurde Wurz in der deutschen Formel 3 Vizemeister. 1996 er auf einem von Joest eingesetzten Porsche der jüngste Sieger der Geschichte beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans.