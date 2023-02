Ein Kosmopolit, gelandet in Wien

Mit viel FeingefĂŒhl und großer PrĂ€senz spielt er dort einen jungen Mann, der seinen Weg sucht und dabei gern ĂŒberall aneckt. Das Ganze aber mit viel Herz, sodass der Zuschauer, trotz seiner Taten, ganz auf seiner Seite ist. Etienne beherrscht eine bunte Vielseitigkeit, die sich nicht nur in seinen Sprachen, die er alle perfekt beherrscht (es sind 5), widerspiegelt. Ein geheimes Talent ist zum Beispiel das Spielen der Mundtrompete.

Es ist also zu erahnen, was noch in ihm steckt. Im GesprĂ€ch erzĂ€hlte mir Etienne von einem prĂ€genden und lustigen Erlebnis bei Dreharbeiten. „Ich hatte absurd viel Spaß dabei, als ich einmal in einer Szene so Auto fahren musste, als könnte ich nicht fahren. Ich musste das Auto immer wieder absaufen lassen und mich dabei Ă€rgern. Das war so ein Moment, in dem mir klar wurde, wie sehr sich das innere Kind in mir in diesem Beruf freut.“ Ach ja, demnĂ€chst kann man den Kosmopoliten in einer neuen Serie bewundern, „Biester“.

Eines ist aber jetzt schon klar, im Falle des Falles, die Kurier-ROMY wĂŒrde Etienne auf seinem Pult in seiner Wohnung platzieren, damit er endlich eine tolle Anspielpartnerin beim Textlernen hĂ€tte.