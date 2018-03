Das ist der Dresscode für die ROMY 2018

Was soll ich bloß anziehen? Auch heuer erleichtert Isabella Klausnitzer den ROMY-Nominierten wie Nina Proll und Hilde Dalik die Entscheidung, indem sie den Dresscode für die glamouröse Gala in der Hofburg vorgibt. Dieses Jahr lautet dieser: Starke Farben. Hier sind laut der Expertin der Fantasie keine Grenzen gesetzt: "Electricblue, Kermitgrün, Zitronengelb, Shockingpink, Kirschrot, Knalllila oder Fiery Orange", schlägt Klausnitzer vor. Bereits bei den diesjährigen Oscars sah man zahlreiche farbenfrohe Looks auf dem roten Teppich. Auf Instagram gibt es nun die passende Inspiration für die ROMY-Gala am 7. April zu bestaunen: