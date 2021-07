Zwei Messen machen Lust aufs Reisen

Gleich zwei Messen sollen Urlaubern helfen, die Qual der Reise-Wahl zu minimieren. Denn bei beiden Veranstaltungen gibt es interessante Tipps, Action, Vorträge, Workshops und jede Menge Angebote für die kommenden Reisesaisonen. Gestartet wird am 11. und 12. November mit der Photo+Adventure in der Messe Wien. Wobei der Name der Veranstaltung Programm ist: Es ist ein Festival der Fotografie, verbunden mit einer mit einer kräftigen Emotionsladung an Reisen und Natur. Aber auch das wichtige Thema Nachhaltigkeit im Tourismus ist ein Schwerpunkt. Der Festivalbereich wartet mit einem starken Rahmenprogramm auf. Darunter ein Vortrag eines Meisters der Naturfotografie, "Mister Eisbär", Norbert Rosing und von einer Reihe weiterer Hochkaräter.