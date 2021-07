Zelteln am Great Barrier Reef

Australien-Urlauber haben nun eine weitere Möglichkeit, direkt am Great Barrier Reef zu übernachten. Neben dem bereits existierenden "Reef Sleep"-Angebot in den Whitsundays können Touristen erstmalig auch ab Cairns eine Nacht am Riff verbringen. "Sunlover by Starlight" nennt sich das neue zweitägige Erlebnis.