"Amazonas Europas" beginnt an der steirischen Mur

Wenn die Wildnis vor der Haustür liegt: Am Dienstag übermitteln fünf europäische Länder einen gemeinsamen Antrag an die UNESCO zur Anerkennung des ersten '5-Länder-Biosphärenparks' der Welt. Mit einer Gesamtfläche von rund 930.000 Hektar und einer Länge von 700 Kilometern entsteht Europas größtes Flussschutzgebiet. Als " Amazonas Europas" beworben, beginnt der Biospährenpark an der steirischen Mur und erstreckt sich über die Drau bis zur Donau – von Österreich über Slowenien, Ungarn und Kroatien bis nach Serbien.