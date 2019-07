Wenn Urlaubsfotos zu viel verraten (und was Sie dagegen tun können)

Who’s in Town? Mit diesem Namen will eine neue App Leute zusammenbringen und macht sich dafür die Daten zunutze, die Instagram-Nutzer über sich preisgeben. Die App wird mit dem Account auf Facebooks Foto-Dienst verknüpft, eine interaktive Karte zeigt anschließend, wo sich bestimmte Freunde gerade aufhalten. Das Prinzip funktioniert ähnlich wie bei den Applikationen „Beer with me“, „Find my Friends“, „Glympse“ und viele mehr.

„Die Datenmenge ist verrückt“, sagte Erick Barto, der Entwickler der App, gegenüber Wired. „Es ist, als würde man einfach jeden Ort einer Story oder eines Posts notieren, aber permanent.“ Nutzer werden dadurch absolut transparent.