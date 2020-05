Wenn Reich & Schön eine Shopping-Pause einlegen

"Ist doch gar nicht so schlimm, dieses Kitzbühel. Was die alle haben!?", denkt sich derjenige, der am Mittwochabend vor dem Hahnenkamm-Rennen durch die Gassen schlendert. Ruhig ist es, schön verschneit, fast ein wenig besinnlich. Nur hie und da Fahnen oder Plakate, die auf die bevorstehende Sause hinweisen. Wo sind sie denn nun, die besoffenen Menschenmassen, vor denen alle gewarnt hatten?

Zwei Tage später, die Antwort: Während die Renn-Verantwortlichen darum kämpfen, die Streif für die Abfahrt am Samstag befahrbar zu machen, hat sich die Kitzbüheler Innenstadt zur Außenstelle des Münchner Oktoberfests entwickelt. Wo am Mittwoch noch unbehelligt Nerz an Nerz durch die elitäre Kleinstadt spazierten, sind nun auf jedem freien Zentimeter Essensstände aus dem Kopfsteinpflaster gewachsen: Von pikanten Crepes, gebratenen Mandeln und Kebab bis hin zu Bratwurst und Riesensteak gibt es hier alles, was das Herz des Volksfesthelden begehrt – und nach all dem riecht es auch.