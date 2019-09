Wenn Pilsen zur Bier-Welthauptstadt wird

Für Opernliebhaber ist es die Mailänder Scala, für Fußballfans Wembley-Stadion und Camp Nou. Und passionierte Biertrinker? Sollten einmal im Leben in Pilsen, dem Geburtsort des weltberühmten hellen Lagersbiers, gewesen sein. Von Führungen in den historischen Kellern mit Verkostungen bis zu hippen Pubs mit kreativen Craft-Bier-Sorten: Die Stadt in Westböhmen zelebriert den Bier-Genuss. Wer in diese Welt sprichwörtlich noch tiefer eintauchen möchte, kann dies in sogenannten Bier Spas, etwa in Purkmistr und Chodovar, tun. Zu Herbstbeginn lockt die Region mit einem Reigen an Events.