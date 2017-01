Warum Reisen in Zeiten von Trump wichtig ist

Der Zeitpunkt war nicht zufällig gewählt, just während der Inauguration von Präsident Trump , strahlte CNN den neuen Werbespot von Expedia zum ersten Mal aus. Es soll ein Plädoyer für das Reisen sein. Doch geht es darin weniger um Sonne, Strand, Meer und Entspannung, sondern vielmehr darum, den Horizont zu erweitern. Wer die Welt entdeckt, so die Message, überwindet Vorurteile und bekommt ein tieferes Verständnis für andere Kulturen.

Die Werbung beginnt mit einer jungen Frau, die auf der Transsibirischen Eisenbahn einen älteren Mann kennen lernt, der sie an seiner Weisheit teilhaben lässt. Immer wieder werden Episoden aus ihrem (Reise-)Leben dargestellt, immer wieder befindet sie sich in fernen Ländern, interagiert mit fremden Kulturen. Bis sie selbst zur reifen Frau wird, die in der Eisenbahn einen jungen Reisenden an ihrer Weisheit teilhaben lässt.