Wandern mit Baby und Kinderwagen

Das Buch beinhaltet 54 Wanderungen, die nach Jahreszeiten eingeteilt sind. Es macht schließlich einen großen Unterschied, ob man sich zu einem Regenspaziergang in Wien aufmacht, oder bei klassischem Wanderwetter im Herbst oder Frühling die Stadt verlässt und zu einer ganztägigen Tour in die Wachau oder an den Neusiedler See aufbricht. Es gibt Ziele speziell für den Sommer und welche, die auch im Winter mit dem Kinderwagen befahren werden können. Wenn das nicht möglich ist, steigt man einfach auf den Schlitten um - das Kind wird es freuen.



Die Regenwanderungen befinden sich alle innerhalb Wiens und sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Die Sommertouren verlaufen überwiegend im Schatten oder entlang eines Baches.