Wales: Kleinod weit abseits des Massentourismus

Nach dem Ausflug in die walisische Geschichte kommt ein Spaziergang gerade recht. In wenigen Minuten erreicht man südlich über die North Road und den Kings Way die Working Street und befindet sich am Anfang der Fußgängerzone. Das kleine Zentrum der Stadt lässt sich zu Fuß locker in einer Stunde entdecken. Vorbei an der St. John’s Church und dem House of Frazer gelangt man zu den liebevoll restaurierten historischen Arkaden mit vielen kleinen Shops, Boutiquen und Cafés. In den überdachten Gässchen kann man auch bei britischem Wetter angenehm shoppen. Ein Muss für Musikfreunde ist Spillers Records. Das älteste Plattengeschäft der Welt wurde 1894 gegründet