Vatertags-Geschenke: Fünf Wellnesshotels für Männer

4*-Feuerberg Mountain Resort: Perfekt für Schifahrer (4 Lilien)

Vatertag ist zwar im Juni, doch passionierte Skifahrer freuen sich sicherlich auch über einen Gutschein: Im Feuerberg Mountain Resort in Kärnten lässt sich auf 1800 m auf der Gerlitzen Alpe Wellness perfekt mit Wintersport kombinieren. Das Haus grenzt direkt an ein Schigebiet mit 60 km an präparierten Abfahrten und 15 Liften. Das große Spa bietet ein 25 Meter langes Außenbecken, in dem man wie in den Himmel hinaus schwimmt. In das kinderfreundliche Hotel kann – so gewünscht – auch der Nachwuchs mitkommen.