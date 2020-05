Urlaubs-Pannen: So erhalten Sie Ihr Geld zurück

Zwischen 20- und 30-mal am Tag klingelt aktuell beim Verein für Konsumenteninformation (VKI) das Telefon. In der Leitung: Menschen, für die der Urlaub nicht so erholsam war wie geplant.



Etwa ein Anruf von Familie W.: Das Stammhotel in Kuba war überbucht, der Rückflug wurde um einen Tag verschoben, dann verspätete sich der Flug in die Heimat. 600 Euro Entschädigung brachte eine Intervention der Arbeiterkammer, weitere Gespräche laufen.

202 Beschwerden dieser Art gingen von Mitte Juni bis Mitte Juli beim VKI ein, 210 waren es im Vorjahr. 128 Anfragen betrafen Pauschalreisen, 53 reine Flugbuchungen, 13 die Unterkunft, acht Sonstiges, erklärt die Arbeiterkammer, die die Beschwerden analysierte.



Jeder dritte Urlauber ärgerte sich über mangelnde Sauberkeit im Hotel, jeder Fünfte kämpfte mit Problemen bei der Beförderung. "Angestiegen sind Beschwerden zu Reiseunternehmen, die vorwiegend mit Gratis-Reisen oder ermäßigten Reisen als Treueangebot oder eine Art Mengenrabatt warben", erklärt Jutta Repl von der Arbeiterkammer. Bis Konsumenten zu ihrem Recht kämen, sei es oft ein zäher Weg.



Gibt es Probleme im Urlaub, rät die AK als ersten Schritt zur Beanstandung vor Ort. Eine Verlegung in ein anderes Zimmer oder ein anderes Hotel kann den Urlaub retten, Aufzahlung darf dafür eigentlich nicht verlangt werden. Hilft dies nicht (etwa weil der halbe Ort Baustelle ist), sollten die Mängel (mittels Fotos oder mit Zeugen) dokumentiert werden.