Urlaub am Bauernhof: "Ein Stück heile Welt"

Lilith rastet derweil auf ihrem Luftmatratzen-Wal. Ständig in den kleinen See neben dem Bauernhaus zu hüpfen macht halt müde. Und Pferde schauen und Hasen besuchen auch. Deshalb ist die Kleine ja auch so gerne am Hof. "Weil wir zu den Tieren gehen können", sagt die Sechsjährige. Florian hat mittlerweile den nächsten Molch aus dem Teich gefischt. Das Fangen der kleinen Schwanzlurche und das "leckere Essen" freuen ihn am meisten hier am Hof. "Schau her", jubelt er und drückt der Besucherin ein Tier in die Hand. "Ich hol' dir noch einen."