Tunesien: Comeback der Pauschalreisenden

Es riecht nach Regen und Yasminwasser am Flughafen von Tunis. Nur zwei Flugstunden von Wien entfernt ist gerade erst eine Revolution über die Bühne gegangen. Doch davon sieht man hier zunächst kaum noch etwas. Wären da nicht die Libyen-Flüchtlinge, die mit ihren Plastiktaschen auf dem Boden sitzend erschöpft auf ihre Heimflüge warten.

Die Menschen am Flughafen sind sichtlich froh, Touristen aus Europa zu sehen. "Willkommen im neuen, freien Tunesien" rufen uns einige freundlich zu.



Es ist friedlich, die Lage spürbar entspannt. Wer vor dem 14. Jänner einmal in Tunesien war, kann jetzt noch einen entscheidenden Unterschied erkennen: Die Diktatoren-Bilder von Ben Ali sind aus dem Stadtbild verschwunden. Statt ihrer: tunesische Flaggen und Werbungen.

Auf der Fahrt von Tunis nach Hammamet, die etwa eine Stunde dauert, sieht man viele Baustellen, einige Menschen, die dem beginnenden Regen trotzen, Geschäfte, die wieder aufsperren, aber auch welche, die geschlossen sind. Es ist wieder ein wenig Alltag eingekehrt, zwei Monate nach der Revolution. Die Infrastruktur ist zu einem großen Teil wieder hergestellt.



Angekommen in Hammamet, regnet es etwas stärker. Die Hotelangestellten versichern uns, dass das jetzt im März aber die Ausnahme ist und sie werden recht behalten. Bei der Abreise zwei Tage später scheint schon die Sonne, es hat etwa 18° C.

Im Hotel sind noch kaum Gäste. Die wenigen Touristen, hauptsächlich aus Deutschland, rechtfertigen das üppige Personal nicht. Doch normal wären jetzt - Anfang März - schon viel mehr Ausländer da. "Normalerweise haben wir um diese Zeit 90 bis 95 Prozent Auslastung", sagt der Hotelmanager des Fünf-Sterne-Hotels Sindbad, Mohamed Derouiche. "Jetzt sind nur 20, maximal 25 Prozent der Zimmer belegt."