Traumhafte Kulissen: Fünf berühmte Filme, in Griechenland gedreht

Meteora Klöster - "007: In tödlicher Mission"

James Bond. In " James Bond 007: In tödlicher Mission" klettert der Agent mit der Lizenz zum Töten, der damals von Roger Moore verkörpert wurde, den Berg zu den berühmten Meteora Klöstern in Agía Tráda hinauf. Hier hält nicht nur das riskante Klettermanöver die Zuschauer in Atem, sondern auch die malerische Kulisse macht sprachlos. Auch auf der Insel Korfu, die mit ihren weißen Sandstränden eher wie eine Karibikinsel wirkt, wurde ein Großteil des Filmes gedreht.