Die längste Zugfahrt der Welt

Das Schlimmste in Russland ist, wenn die Suppe kalt und der Wodka warm ist." Das erzählt die Reiseleiterin Irina und reicht dazu verschiedene Sorten des russischen Nationalgetränks im Speisewagen. "Na starówkę!", sagt sie, und die zahlreichen Gäste im Zug tun es ihr gleich. Wir nehmen einen Schluck des Getränks, dessen Name übersetzt so viel wie "Wässerchen" bedeutet. Es wird nicht der letzte sein auf der Reise quer durch Sibirien.

Unsere Reise beginnt jedoch nicht im Zug, sondern im Flugzeug. Von Moskau aus dauert der Flug rund fünf Stunden, bis man in der Region rund um Irkutsk ankommt, der größten Stadt Ost-Sibiriens . Von dort aus soll es mit der Transsibirischen Eisenbahn in Richtung Osten gehen. Von Osten bzw. Asien zurück nach Europa zu fahren, hat laut "Transsib"-Kennern einen entscheidenden Vorteil: Durch die Zeitverschiebung gewinnt man während der langen Fahrten nahezu jede Nacht eine Stunde zurück. Doch bevor es auf die Schiene geht, startet unsere Reise in einem Hotel im kleinen Städchen Listwjanka , direkt am Ufer des Baikalsee .