Tirol: Bergparadies und Transithölle

Ob am Gipfel eines Siebentausenders, in der winterlichen Arktis oder beim Wandern in den tropischen Bergen des Regenwalds - seit über 20 Jahren ist die Kamera Bernd Ritschels ständiger Begleiter. Für seinen neuesten Bildband blieb er jedoch zuhause und fotografierte die Berge Tirols. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Ein stimmungsvolles, beeindruckendes und ehrliches Portrait der Tiroler Landschaft und seinen Bewohnern. Was er sonst über seine Wahlheimat, den Tourismus und die Natur denkt, lesen Sie hier.



KURIER.at: Tirol war bereits im Mittelalter ein Transitland. Händler und Reisende wanderten über den Brenner, Fernpass und Reschenpass. Meist einsam. Heute quälen sich die Autofahrer in Staus. Dirk Stermann, wie Sie ein gebürtiger Deutscher, behauptet, wenn man sich vorstellen möchte, wie die Anwohner der Brennerstrasse leben, dann sollte man durch einen Schlauch zwei Stunden die Abgase eines Kleinwagens inhalieren. Ist da etwas Wahres dran?



Bernd Ritschel: Ja, in gewisser Weise. Das Verkehrsaufkommen ist aber nicht nur am Brenner enorm, sondern auch im Inntal. Dazu kommt die Industrie. Ich war erstaunt wie schwierig es war, naturbelassene Stellen am Inn zu finden, ohne störende Industrieanlagen, Hochspannungsleitungen oder Steinbrüche im Hintergrund.

Wird Ihrer Meinung nach in den Bergen also zu viel gebaut, zubetoniert und eingeebnet?



Die Berge sind in meinen Augen ein perfekter Erholungsraum. Die Natur, die Luft, die körperliche Betätigung und generell die Kraft, die von den Bergen ausgeht, wirkt auf viele Menschen sehr beruhigend. Verbaut und erschlossen ist mittlerweile jedoch mehr als genug. Ich bin gegen jede Erweiterung bzw. Neuerschließung von Skigebieten. Natürlich kann es da und dort Sinn machen alte Anlagen zu erneuern, aber die vorhandenen Kapazitäten sind absolut ausreichend. Die Natur ist unser aller und vor allem Tirols wertvollstes Kapital. Das sollten wir bewahren und schützen - vor allem für die folgenden Generationen.



Die Berge drohen im Kampf gegen "Sonne-Sommer-Strand" Marktanteile zu verlieren. Hat das in Ihren Augen also auch etwas Gutes - denn schließlich findet man auf überrannten Bergen genauso wenig Ruhe, wie auf überfüllten Stränden?



Warum sind wir immer - also auch mit einer Stagnation auf hohem Niveau - unzufrieden? Wo sollen wir noch hin wachsen? Als Bergfotograf komme ich in den Alpen sehr viel herum und stelle fest, dass gerade die "stillen" und naturbelassenen Destinationen im Sommer überaus erfolgreich agieren. Dort geht es nicht um Masse, sondern um Qualität. Zum Beispiel das Vermarkten einheimischer Produkte, um Wellness usw. Ein schöner Kinderspielplatz bringt dem Sommertourismus oft viel mehr als drei neue Liftanlagen. Dazu ehrliche Natur-, Kinder- und Biohotels. Gleichzeitig ist das Wandern in den letzten Jahren mehr denn je zu einem Trendsport geworden. Mit ein wenig Kreativität findet jeder seine einsame "Traumwanderung".