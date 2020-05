Morgenland im Innviertel

Er wirkt beinahe außerirdisch, wie er von Nebelschwaden und grünem Licht umwabert am Beckenrand steht und im breitesten Innviertler Dialekt Instruktionen kräht. Der Wassergymnastik-Animateur der Therme Geinberg hat zwar nur wenige Zuhörer, die turnen aber enthusiastisch mit. Arme heben, kreisen, hüpfen, zack, zack. Ein frostiger Winterabend könnte wohl nicht viel besser verbracht werden, als in 36 Grad warmen Thermalwasser im Außenbecken, Gymnastikgebrüll hin oder her: Der Gegensatz der polar anmutenden Kälte im Gesicht und des warmen Wassers ist gänsehautherrlich. Abgesehen von dem sportlichen Grüppchen, tummeln sich noch zahlreiche weitere Badegäste am Beckenrand. Leise Gespräche dringen als wattiertes Gemurmel durch die Dampfschwaden, schemenhafte Gestalten gleiten durch die Wellen. Der Altersdurchschnitt beträgt geschätzte sechzig plus. Logisch, an einem Freitagabend. Und der entspannten Stimmung sehr zuträglich. Lediglich im Innenbereich sitzen ein paar Endzwanziger im Whirlpool, die mit etwas Wirbel einen der ihren in den Hafen der Ehe verabschieden. Grund für die gute Stimmung sind wohl auch die leeren Cocktailgläser am Beckenrand, die Minuten zuvor bargeldlos an der kleinen Thermenbar erstanden worden sind.