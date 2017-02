Noch stehen die Pferdeboxen am JFK leer. Auch die zwölf Unterkünfte für Katzen und die 47 Zwinger für Hunde bieten reichlich freie Plätze. Ebenso still ist es in den Volieren. Der erste private Tier-Terminal der Welt - The Ark - mit angeschlossener Quarantäne-Station füllt sich erst langsam. Ende März 2017 soll die Luxus-Einrichtung vollen Betrieb aufnehmen, heißt es auf KURIER-Anfrage. Dann soll es in dem 178.000 m² großen Frachtgebäude alle Stücke spielen. Foto: /The ark

Nach dem Motto: Reisende auf zwei Beinen haben Flughafen-Lounges, Weinbars und Massagesesseln wollen Racebrook/Ark hier Vierbeiner verwöhnen. Die karge Transport-Kiste mit Wasserschüssel soll Geschichte sein. Mit 65 Millionen Dollar hat das Privat-Unternehmen ein Rund-um-die-Uhr-Service für kleine und große Haustiere geschaffen. Bald können die vierbeinigen Lieblinge einziehen - ab 125 Dollar pro Nacht.

Der Stressfaktor für Tier und Besitzer soll auf ein Minimum reduziert werden. Das Personal von The Ark holt die vierbeinigen Fluggäste ab beziehungsweise begleitet sie zu den Gates. Profis sind genauso beim Umsteigen behilflich. Auch Zollformalitäten werden von ihnen erledigt. Die tierischen Gäste können sich in der "Oase" von den Reisestrapazen erholen. Nach dem Füttern werden sie gereinigt und dürfen den Auslauf genießen. Tierärzte stehen auf Abruf bereit. Auf diese Weise soll der Urlaub für alle Erholung sein.