Texas: Großspurig, großherzig und gelassen

Fredericksburg, diese herrlich amerikanisch verkitschte ehemals deutsche Auswandererstadt im Hügelland westlich von Austin, hat fast so viel Geschichte wie Kühe zu bieten – und das kann umso abenteuerlicher werden, je weiter man sich in die kleinen Dörfer der Gegend vorwagt. Werden auf der Touristenmeile von Fredericksburg Bratwurst, Weißbier und politisch nichtkorrektes Zigeunerschnitzel zelebriert, müssen die Erinnerungen an die Auswanderer aus Deutschland, Österreich oder Böhmen in Orten wie Schulenburg, Weimar oder Praha oft regelrecht entdeckt werden: Ob das nun ein Plumpsklo mit tschechischer Aufschrift neben der Holzkirche in Praha ist, oder die Werbung für den Polkaabend in Schulenburg.

Die Polka ist nur ein Beispiel, sehr viel von der Geschichte des " Lone Star State" steckt in seiner Musik. Und dass der beste Ort, um die in allen Varianten zu erleben, Austin ist, mag manchem wenig überraschend vorkommen. Schließlich nennt sich die Studentenstadt "live music capital of the world" – und das nicht zu Unrecht. Musik mag es anderswo auch reichlich geben, in Austin prägt sie das Lebensgefühl der Stadt. Wer das erleben will, muss sich keine Konzertkarten vorab kaufen, es reicht im Sommer durch die Parks zu schlendern, durch die Straßen zu spazieren, oder in der kühleren Jahreszeit einfach in irgendein Lokal zu gehen.