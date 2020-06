Tansania & Sansibar: Safari de luxe und Badeurlaub

Staunen Sie über die Weite der Serengeti und die vielen Tiere im Ngorongoro Krater. Auch im Lake Manyara Nationalpark und im Arusha Nationalpark liegen Sie auf der Lauer, um großartige Panoramafotos und Schnappschüsse von der Tierwelt zu machen. Sie begegnen Giraffen, Zebras, Gnus und Antilopen. Mit Glück sehen Sie die "Big Five": Diese stolzen Tiere in der Wildnis zu erblicken – Löwe, Leopard, Nashorn, Büffel oder Elefant – , ist ein Erlebnis. Zwölf Tage Safari-Abenteuer im Geländewagen und Erholung am Meer. Lassen Sie die einmalige Gelegenheit um nur 3890 Euro nicht verstreichen!

Arusha Nationalpark: Nach der Ankunft am Flughafen Kilimandscharo tauchen Sie in Afrikas magische Natur ein. In Arusha machen Sie Bekanntschaft mit den ersten wilden Bewohnern Tansanias: Gnus und Giraffen grasen auf Wiesen und Büffel suchen Erfrischung im schlammigen Wasserloch.

Ngorongoro Krater: Das ist einmalig: Vor drei Mio. Jahren machte der Vulkan sogar dem ca. 5800 Meter hohen Kilimandscharo Konkurrenz, aber dann stürzte der Kegel ein, und es bildete sich im Krater ein natürlich abgegrenztes Naturreservat. Heute leben hier 25.000 Tierarten. Mehr als 100 Löwen sollen hier umherstreifen. Neben Giraffen und Elefanten trifft man auch auf das vom Aussterben bedrohte Spitzmaulnashorn. Und tagsüber treibt der Massai-Stamm sein Vieh den Kraterrand hinab, um es grasen zu lassen.

Serengeti Nationalpark: Der wildreichste Nationalpark der Welt bietet auch eine ungemein hohe landschaftliche Vielfalt. Gleich zwei Safaris stehen am Programm: Erleben Sie das Treiben der Tiere in den Vormittagsstunden. Nachmittags brechen Sie dann noch einmal auf.

Lake Manyara Nationalpark: Es reicht ein Wort, um Neugierde zu wecken: Kletterlöwen. Im Grundwasserwald dösen die Löwen auf Mahagoniästen. Auch Elefanten bewegen sich hier durch das Dickicht. Die kaum bewachsene Ebene am Salzsee bietet hingegen freie Sicht auf Schakale, Giraffen und Zebras.

Sansibar: Strandglück pur: Sie fliegen zur Gewürzinsel Sansibar. Im luxuriösen Badehotel, das von Gärten und Wasserläufen umgeben ist, erleben Sie vier genussreiche Strand-Tage. Lassen Sie sich hier nach Strich und Faden verwöhnen. Den Abreisetag versüßt eine letzte Erkundungstour: Das malerische Stone Town lädt zum Bummeln durch kleine Gassen und über bunte Märkte ein. Zu den Höhepunkten zählen die Kirche, das House of Wonder und das Geburtshaus von Freddy Mercury. Der alte Sklavenmarkt gibt Einblick in die dunklen Seiten der Geschichte der Insel.

