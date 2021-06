Kulinarische Revolution auf der Grünen Insel

Die kulinarische Revolution geht so weit, dass Irland seine Michelin Sterne in den vergangenen zehn Jahren von sechs auf 13 mehr als verdoppelt hat. Bei all den regionalen Neuinterpretationen darf eine Zutat jedoch nie fehlen: Was für die Chinesen der Reis ist und für die Italiener die Pasta, ist für die Iren die Kartoffel. Zu jeder Speise muss es mindestens ein bis zwei Kartoffelbeilagen geben – und davon gibt es viele Variationen.